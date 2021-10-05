أهالي حي الشيخ جراح يرفضون الخديعة الاسرائيلية الجديدة

العالم - فلسطين

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في كيان الاحتلال)، قدمت "حلا وسطا بشأن إخلاء العائلات العربية في حي الشيخ جراح".

وفقا للاقتراح المقدم إلى الطرفين (العائلات الفلسطينية وجمعية استيطانية)، سيتم الاعتراف بالعائلات الفلسطينية كـ "مستأجرين محميين لمدة 15 عاما أو حتى يتم التوصل إلى ترتيب آخر".

وخلال هذه الفترة ستدفع العائلات الفلسطينية التي تقيم في منازلها المهددة بالمصادرة الإيجار لجمعية "نحلات شمعون"، التي تدعي ملكيتها للأرض التي أقيمت عليها المنازل.



وفي أول رد، قالت الناشطة سهاد عبد اللطيف، التي تسكن حي الشيخ جراح، في حديث لـ"عربي21"، إن الأهالي يرفضون عرض محكمة الاحتلال هذا، وكل الحلول المؤقتة، مؤكدة تمسك الأهالي بمنازلهم وأرضهم، في حين قال الناطق باسم أهالي الشيخ جراح، عارف حماد في اتصال مع "عربي21"، إن الأهالي لم يطلعوا على تفاصيل العرض الذي قدمته المحكمة، وإنهم بحاجة إلى وقت لمعرفة حيثياته، دون تفاصيل إضافية.

وتقيم 27 عائلة فلسطينية في منازلها المهددة بالمصادرة، منذ عام 1956، بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية (التي كانت تحكم الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، قبل احتلالها عام 1967) ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وتدعي جماعات استيطانية تابعة للاحتلال أن المنازل أقيمت على أرض كانت بملكية يهودية قبل عام 1948، وهو ما ينفيه الفلسطينيون، ويؤكدون امتلاكهم صكوك الملكية.