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سوريا تسجل 11 حالة وفاة و346 إصابة جديدة بكورونا

سوريا تسجل 11 حالة وفاة و346 إصابة جديدة بكورونا
الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة السورية الاثينن تسجيل 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 69 حالة ووفاة 11 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

العالم-سوريا

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ 35266 حتى الآن شفيت منها 24096 وتوفيت 2287 حالة.

وكانت وزارة الصحة السورية قد حذرت في وقت سابق من استمرار الموجة الرابعة رغم تراجع إصابات كورونا.

وقال مدير الجاهزية والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية، الدكتور توفيق حسابا، إن الانخفاض الذي سجلته إصابات كورونا في الأيام الماضية لا يعني تجاوز الموجة الرابعة، إذ يمكن أن تعود للارتفاع مجددا، ودعا للحيطة وضرورة التطعيم.

وسجلت أول إصابة بكورونا في سوريا في الثاني والعشرين من آذار من العام الماضي وأول وفاة بالفيروس في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

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