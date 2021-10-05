وفد قطري في الأردن بحثا عن إستثمارات جديدة

العالم - قطر

جاء ذلك عقب استقبال رئيس الوزراء الأردني "بشر الخصاونة"، رئيس جهاز قطر للاستثمار بآسيا وأفريقيا "فيصل بن ثاني آل ثاني"، الذي يزور عمّان حالياً على رأس وفد قطري.

وقال الخصاونة في بيان إن الحكومة اتخذت العديد من الجهود لتعزيز بيئة الأعمال في المملكة وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات.

وتهدف زيارة رئيس جهاز قطر للاستثمار للأردن بحث إقامة استثمارات جديدة في العديد من الشركات الكبرى، ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، إضافة إلى التوسع في استثمارات قائمة، بحسب البيان.

وتتجاوز الاستثمارات القطرية في الأردن 4.5 مليار دولار، في جميع القطاعات وأنشطة السوق، بينها قرابة 550 مليون دولار تعود للقطاع الخاص القطري، بحسب تصريحات سابقة لمجلس الأعمال القطري الأردني في غرفة تجارة وصناعة قطر.

وتتوزع الاستثمارات بين 950 مليون دولار في بورصة عمّان، في حين تتوزع الاستثمارات الأخرى لتشمل قطاعات العقار والخدمات السياحية والفنادق والبنوك والصحة والتعليم وتقنية المعلومات، والصناعة والمشتقات النفطية، والطاقة.

وفي يونيو 2018، أعلنت وزارة الخارجية القطرية دعم اقتصاد الأردن بحزمة استثمارات تستهدف البنية التحتية والسياحة، بلغت قيمتها 500 مليون دولار، وتوفير 10 آلاف وظيفة للشباب الأردني في قطر.

وفي فبراير 2020، قالت سفارة قطر في الأردن إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد، وجه حكومته بتوفير 10 آلاف فرصة عمل إضافية للأردنيين، وفتح مركز في عمّان لتسهيل تنفيذ الخطوة.

ومنتصف أغسطس الماضي، التقى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، الملك الأردني "عبد الله الثاني"، وبحث معه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها على كافة الصعد، خصوصاً في مجال الاستثمار والاقتصاد.