احترسوا!..هناك "مشروبات" تؤثر على نتائج اختبار كورونا!

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وأوضح العلماء، الذين يدرسون الطب الاستوائي في جامعة توبنغن الألمانية، أنه من السهل الحصول على نتائج اختبار كورونا مزيفة عن طريق الذهاب إلى الثلاجة داخل أي محل بقالة واستخدام مشروبات معينة.

وفقا للدراسة، فإنه عند وضع المشروبات الغازية والكحولية والمياه المعدنية على أشرطة اختبار التدفق الجانبي لـ(كوفيد-19) تكون النتيجة "حمراء" أو إيجابية.

وعدد الباحثون هذه المشروبات كالتالي:

كوكا كولا وكوكا كولا زيرو وفانتا برتقال ومشروب البرتقال الغازي، ومشروبات الطاقة ريد بول، والمشروبات الكحولية ، والمياه المعدنية المعبأة تجاريا والمياه المعدنية الغازية.

رأى الباحثون، في دراستهم المنشورة في "المجلة الدولية للأمراض المعدية"، أن السر وراء تأثير تلك المشروبات تحديدا على اختبارات فيروس كورونا راجعا إلى "درجة الحموضة المتغيرة في هذه المحاليل، والتي يمكن أن تعدل وظيفة الأجسام المضادة المغلفة في خط الاختبار".

لكنهم شددوا على أنه عند استخدام اختبار (كوفيد-19) في المنزل بشكل صحيح، فإنه يمكن اعتبار نتيجته موثوقة.