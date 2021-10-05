"طالبان" تغلق الحدود مع باكستان احتجاجا على تعامل سلطات إسلام أباد

العالم - أفغانستان

وقالت حكومة قندهار المحلية، في بيان، إن باكستان تخلق عقبات لجميع الأفغان الذين يعبرون الحدود، بمن فيهم المرضى والمواطنون والتجار، وإن "طالبان" حاولت مع السلطات الباكستانية إزالة تلك العقبات، غير أن كل تلك الجهود لم تتكلل بالنجاح، وبالتالي لجأت "طالبان" إلى إغلاق الحدود في وجه جميع أنواع الحركة، بما فيها الحركة التجارية.

وطلب بيان "طالبان" من المواطنين عدم الذهاب إلى الحدود بين الدولتين بهدف السفر إلى باكستان، إلى حين أن تقوم السلطات الباكستانية بحل المشكلات الموجودة.

وقال الناطق باسم الحكومة المحلية في قندهار، المولوي رحمت الله، إن باكستان لم تفِ بوعودها، ورغم أنها أكدت مراراً أنها سوف تتعاون، وستزيل العراقيل؛ فإن الوضع كما هو، وهناك مشكلات جمة في وجه المواطنين الأفغان.