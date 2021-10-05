الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١
٠٧:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

"طالبان" تغلق الحدود مع باكستان احتجاجا على تعامل سلطات إسلام أباد

الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

أغلقت أفغانستان منفذ "سبين بولدك" الحدودي، المنفذ الوحيد المفتوح حالياً بين الدولتين، احتجاجاً على ما وصفته بتعامل السلطات الباكستانية مع المواطنين الأفغان، أثناء الذهاب والإياب عبر الحدود.

العالم - أفغانستان

وقالت حكومة قندهار المحلية، في بيان، إن باكستان تخلق عقبات لجميع الأفغان الذين يعبرون الحدود، بمن فيهم المرضى والمواطنون والتجار، وإن "طالبان" حاولت مع السلطات الباكستانية إزالة تلك العقبات، غير أن كل تلك الجهود لم تتكلل بالنجاح، وبالتالي لجأت "طالبان" إلى إغلاق الحدود في وجه جميع أنواع الحركة، بما فيها الحركة التجارية.

وطلب بيان "طالبان" من المواطنين عدم الذهاب إلى الحدود بين الدولتين بهدف السفر إلى باكستان، إلى حين أن تقوم السلطات الباكستانية بحل المشكلات الموجودة.

وقال الناطق باسم الحكومة المحلية في قندهار، المولوي رحمت الله، إن باكستان لم تفِ بوعودها، ورغم أنها أكدت مراراً أنها سوف تتعاون، وستزيل العراقيل؛ فإن الوضع كما هو، وهناك مشكلات جمة في وجه المواطنين الأفغان.

روابط ذات صلة

"طالبان" تعين 38 مسؤولا حكوميا جديدا وتهاجم مخابئ "داعش"

تويتر يعلق نشاط حساب المتحدث باسم طالبان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نائب في مجلس الشيوخ الأميركي يعرقل تمويل «القبة الحديدية»

النجف الأشرف.. بدء الخطة الأمنية الخاصة بذكرى وفاة الرسول (ص)

وصول المساعدات الانسانية الايرانية الى مطار كابول الدولي

وفد الجامعة العربية يبحث مع البعثة الأممية الانتخابات العراقية 

بالصور.. قائد عمليات بغداد يتفقد مخازن مفوضية الانتخابات

الاتحاد اللبناني لكرة القدم يقرر عودة الجمهور إلى الملاعب