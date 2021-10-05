الاتحاد اللبناني لكرة القدم يقرر عودة الجمهور إلى الملاعب

العالم_لبنان

وحدد الاتحاد سقفًا أعلى لحضور الجمهور لا يتخطى الـ 50 بالمئة كمرحلة أولى مع تطبيق كافة الاجراءات الصحية.

في سياق آخر، خسر المنتخب اللبناني الأولمبي أمام نظيره الإماراتي بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية لبطولة اتحاد غرب آسيا الثانية لكرة القدم للمنتخبات دون الـ 23 عامًا المقامة في مدينة الدمام السعودية.

وتشارك تسعة منتخبات في البطولة استعدادا للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت الـ 23 عامًا.

وتصدر المنتخب الإماراتي ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن نظيره العراقي الذي هزم فلسطين بهدف.

في جانب آخر، خسر نادي بيروت أمام الكويت الكويتي 96 90 ضمن منافسات المجموعة الرابعة للبطولة العربية الثالثة والثلاثين لكرة السلة التي تستضيفها مدينة الأكسندرية المصرية.

والخسارة هي الأولى للفريق اللبناني الذي ضمن مقعدا في ربع نهائي البطولة.

وقد اكتمل عقد المنتخب اللبناني الأول المعسكر في العاصمة القطرية الدوحة استعدادا لمواجهة نظيره العراقي في السابع من الجاري ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية الحاسمة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022.

وكان باسل جرادي وجورج ملكي آخر الملتحقين بالبعثة التي خاضت حصة تدريبية ثانية على ملعب السيليا بمشاركة 24 لاعبًا بينهم الثلاثي محمد الدهيني وعمر شعبان وجوان الأوبري.

بالموازاة، قررت لجنة الانضباط في الاتحاد اللبناني لكرة القدم إيقاف لاعب نادي شباب البرج حسن هزيمة مدة ستة أشهر وحتى الأول من نيسان 2022 إضافة لإيقاف الإداري بالنادي علي سليم ومنعه من دخول الملاعب والأماكن المخصصة للجهازين الفني والإداري لمدة ستة أشهر.

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