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نائب في مجلس الشيوخ الأميركي يعرقل تمويل «القبة الحديدية»

نائب في مجلس الشيوخ الأميركي يعرقل تمويل «القبة الحديدية»
الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

أرجأ مجلس الشيوخ الأميركي، الليلة الماضية، التصويت على مقترح تمويل خاص لكيان العدو الاسرائيلي، من أجل شراء صواريخ اعتراضية لمنظومة «القبة الحديدية»، بمبلغ مليار دولار، إثر معارضة السيناتور الجمهوري راند بول.

العالم - الاحتلال

وكان مجلس النواب الأميركي قد صادق على هذا التمويل قبل أسبوعين. لكن السيناتور بول اعترض على ذلك، وقال إنه «لا ينبغي أن تخصّص الولايات المتحدة تمويلاً خاصاً للقبّة الحديدية، وإنما أن تستخدم المساعدات التي خُصصت لأفغانستان».

وطرح مقترح تمويل «القبة الحديدية»، رئيس لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور الديموقراطي بوب مينندز. وإثر معارضة بول، انتقل الموضوع للتصويت عليه بإجراءات عادية، التي يمكن أن تستغرق عدة أسابيع.
وقال بول إنه «يؤيّد إسرائيل، لكن النقاش ينبغي أن يتمحور حول مصدر التمويل»، مضيفاً أن «الولايات المتحدة لا يمكنها إعطاء مال ليس بحوزتها».

ويُذكر أن مجلس النواب الأميركي كان قد صادق قبل أسبوعين على تمويل الصواريخ الاعتراضية لـ«القبة الحديدية»، بأغلبية 420 صوتاً، ومعارضة 9 نواب. وجاء ذلك بعد أسبوع من إسقاط المقترح في أعقاب معارضة نواب من الجناح اليساري في الحزب الديموقراطي.

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نائب في مجلس الشيوخ الأميركي يعرقل تمويل «القبة الحديدية»

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