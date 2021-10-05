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النجف الأشرف.. بدء الخطة الأمنية الخاصة بذكرى وفاة الرسول (ص)

النجف الأشرف.. بدء الخطة الأمنية الخاصة بذكرى وفاة الرسول (ص)
الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلن محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري، اليوم الثلاثاء، البدء بتطبيق الخطة الأمنية الخاصة لإحياء زيارة أمير المؤمنين (عليه السلام) بمناسبة ذكرى وفاة الرسول الأعظم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم).

العالم-العراق

وقال الياسري في بيان، إن "الخطة الأمنية سيشترك في تطبيقها مختلف الأجهزة الأمنية في المحافظة والجيش العراقي والحشد الشعبي وفرقة الإمام علي وجميع الأجهزة الأمنية الأخرى الساندة للخطة الأمنية".

وأضاف أن "الخطة ستشمل تقسيم المحافظة الى قطعات عدة تحفظ أمن وسلامة المحافظة والمواطنين والزائرين، كما أنها ستؤمن مداخل المحافظة والمدينة القديمة ومنطقة بادية النجف ومداخل المحافظة والطرق المؤدية الى المدينة القديمة".

وأشار إلى أن "مديرية بلدية النجف ومديرية البلديات والكهرباء والصحة ومديرتي الماء والمجاري والمديريات الأخرى الساندة، فضلاً عن العتبة العلوية المقدسة ومسجد الكوفة المعظم والمزارات الدينية والمواكب الحسينية سيشتركون في تقديم الخدمات للزائرين الوافدين إلى المحافظة".

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