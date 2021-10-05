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الحركة الأسيرة في فلسطين تعلن أنها ستبدأ اليوم ظهرا خطوة احتجاجية جديدة ضد الإجراءات القمعية لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي

الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٣٧ بتوقيت غرينتش

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