إصابة مواطن بانفجار جسم مشبوه من مخلفات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

و حسب التقارير الواردة من هناك و حدث ذلك أثناء قيامه بأعمال زراعيّة وقد نُقل إلى مستشفى ​بنت جبيل​ لتلقّي العلاج، وحالته مستقرّة.

و خلال حرب تموز 2006 القت القوات الصهيونية أكثر من 4 ملايين قنبلة عنقودية على جنوب لبنان وتسببت الذخائر العنقودية بمقتل أكثر من 400 شخص منذ 2006، تسعون في المئة منهم من المدنيين وثلثهم دون الثامنة عشرة، بالإضافة إلى عشرات المعوقين.

وتم تنظيف حوالى 70 في المئة من الاراضي الملوثة في لبنان من مخلفات هذه الذخائر. كما يوجد العديد من الألغام غير المنفجرة في عدد من قرى ومدن الجنوب.