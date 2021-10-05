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مصر تكشف عن امتلاك إثيوبيا كمية ضخمة من المياه

مصر تكشف عن امتلاك إثيوبيا كمية ضخمة من المياه
الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٠ بتوقيت غرينتش

اعتبر وزير الري المصري "محمد عبد العاطي"، أن حجم المياه الخضراء "مياه الأمطار" في إثيوبيا يصل إلى أكثر من 935 مليار متر مكعب سنويا.

العالم - مصر

وأوضح خلال استعراضه تطورات قضية مياه النيل، والموقف الراهن إزاء مفاوضات السد الإثيوبي، مع وفد دولي، برئاسة إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، أن 94% من أراضي إثيوبيا خضراء، بينما الأراضي الخضراء في مصر تصل إلى ٤٪ فقط.

وأشار عبدالعاطي، إلى أن إثيوبيا تمتلك أكثر من 100 مليون رأس من الماشية، تستهلك 84 مليار متر مكعب سنويا من المياه، وهو ما يساوي حصة مصر والسودان مجتمعين.

وأضاف أن إثيوبيا تستهلك أيضا المياه الزرقاء والمخزن منها 55 مليار متر مكعب في بحيرة تانا، و 10 مليارات أمتار مكعبة في سد تكيزي، و3 مليارات في سد تانا بالس، و5 مليارات في سدود فنشا وشارشارا ومجموعة من السدود الصغيرة.

وأوضح وزير الري، أن هذه الكميات من المياه، بخلاف 74 مليار متر مكعب، من المخطط أن يختزنها سد النهضة.

وألمح إلى زراعة 3 ملايين فدان زراعة مروية في إثيوبيا، بالإضافة إلى 90 مليون فدان زراعة مطرية، بالإضافة لإمكانيات المياه الجوفية في إثيوبيا، بإجمالي 40 مليار متر مكعب سنويا، وتقع على أعماق تتراوح بين (20-50) متر فقط من سطح الأرض، وهي مياه متجددة ، فى حين تعتبر المياه الجوفية فى صحاري مصر مياهها غير متجددة.

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مصر تكشف عن امتلاك إثيوبيا كمية ضخمة من المياه

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