الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١
١٢:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

هكذا علق مدير مخابرات الأردن على تطور العلاقات مع سوريا

هكذا علق مدير مخابرات الأردن على تطور العلاقات مع سوريا
الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:١١ بتوقيت غرينتش

قال مدير المخابرات العامة الأردنية اللواء أحمد حسني أن الأردن يتعامل مع الملف السوري كأمر واقع في إطار تعليقه على تطور العلاقات الأردنية السورية.

العالم-الاردن

وقال في حديث للصحفيين "لم نتدخل بالشأن الداخلي لسوريا كونها دولة جوار ودولة حدودية"، لكنه أشار "لنكن واقعيين فلدينا لاجئين سوريين، وعلى الحدود الأردنية السورية هناك جماعات لا بد من التعاطي معها حفظا لأمن واستقرار المملكة، إلى جانب وضع حد لعمليات تهريب الأسلحة والمخدرات".

وأضاف "نتعامل مع الملف السوري بغض النظر عن التداخلات الموجودة فيه والمصالح الدولية هناك".

وأضاف "علاقتنا مع دمشق أخذت دفعة للأمام، فالأردن لديه مشكلة كبيرة في الجنوب السوري، بالإضافة إلى تبعات قانون قيصر تجاريا واقتصاديا".

وتابع "إلى جانب ملف المياه، والعناصر المتطرفة، وانطلاقا من أن كل ما يهمنا الأردن ومصالحه كان لا بد من التحرك بهذا الاتجاه، عبر التعاطي مع الواقع الموجود أمامنا".

وقال "في ضوء كل تلك المعطيات نؤكد أن الأردن لا يريد أن يعادي أحدا، لكن مصلحتنا هي الأردن أولا، من حيث تخفيف عبء المياه وعودة طوعية للاجئين والبعد الاقتصادي، والبعد الأمني".

وشدد على أن لدى المملكة علاقة جيدة مع سوريا من الجانب الأمني، وهناك تنسيق لإيجاد بيئة آمنة في لبنان وسوريا"، مشيرا إلى ما وصفه بمنهجية "احتواء الآخر".

المصدر: صحيفة الغد الأردنية

روابط ذات صلة

شاهد..إتصال هاتفي بين الرئيس السوري و ملك الاردن

واشنطن تسعى الى إعاقة عودة العلاقات بين عَمان ودمشق

في اطار تطبيع متسارع.. الاردن تفتح حدودها مع سوريا

اجتماعات لوفود عالية المستوى بين سوريا وأردن.. ما السبب؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هكذا علق مدير مخابرات الأردن على تطور العلاقات مع سوريا

ماکرون يتراجع.. هل بامكانه انهاء التوتر الذي افتعله مع الجزائر؟

الهيئة القضائية للإنتخابات العراقية تُصادق على قرار استبعاد حيدر الملا

انتقادات شديدة لبينيت لكشفه سرا للموساد

السلطات المصرية تستعد لتنفيذ موجات إزالة كبرى على نهر النيل

الصحة الايرانية: أكثر من 13 ألف إصابة و216 وفاة جديدة بكورونا