شاهد:وفد اسرائيلي في واشنطن لبحث الملف النووي الايراني

العالم - ايران

الا ان مسؤولا امريكيا رفيع المستوى طلب عدم ذكر اسمه، اكد ان مسؤولين أمريكيين كبارا سيبلغون نظراءهم الإسرائيليين بأن إدارة بايدن لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية مع إيران، لكنها ستكون مستعدة لخيارات أخرى في حال فشل المفاوضات النووية.

وأضاف المسؤول أن زيارة "إيال حولاتا" إلى واشنطن ستتيح للبلدين الحليفين تبادل معلومات استخبارية والتوصل إلى تقييم أساسي لمدى تطور البرنامج النووي الايراني.

اما على الضفة الاخرى فقد جددت طهران تاكيدها ضرورة العودة الى طاولة المفاوضات لاحياء الاتفاق النووي.

وبالرغم من ان ادارة الرئيس ابراهيم رئيسي لم تحدد بعد، موعدا لاستئناف المفاوضات، مكتفية بالقول انها ستعود قريبا، الا ان المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده، اضاف تفاصيل جديدة، قائلاً:"يتحدد تاريخ استئناف المفاوضات بعد انجاز مراحل دراسة واستعراض نتائج الجولات السابقة. لكنني لا اظن أن الحكومة الجديدة ستحتاج إلى المهلة نفسها التي احتاجتها حكومة بايدن للعودة الى مفاوضات فيينا والتي كانت تسعين يوما. لا اعتقد اننا سنحتاج إلى المقدار ذاته".

اذاً ستستأنف طهران المفاوضات قبل مطلع تشرين الثاني/نوفمبر وفق المتحدث باسم جهاز الدبلوماسي الايراني.

اما في اطار السياسات التي سينتهجها فريق التفاوض الايراني، فقد اوضح خطيب زاده ان اعضاء الفريق تغيروا وعلى الاطراف الاخرى ان يعوا ان هناك تغييرات حدثت في ايران وهناك حكومة جديدة ستواصل المحادثات.

اشارات خطيب زاده حول نهج الفريق التفاوضي الجديد، جاءت بعد تصريح لوزير الخارجية الايراني امير عبداللهيان قال فيه ان "على ادارة الرئيس الامريكي جو بايدن ان تخطو خطوة تظهر انها تختلف عن الادارة السابقة لترامب"، موضحا ان "هذه الخطوة يمكن ان تتمثل بالافراج عن عشرة مليارات دولار من الاموال الايرانية المجمدة.