اليوم في تونس.. حكومة نجلاء بودن ستری النور

العالم - تونس

بينما ينتظر السياسيون والشعب التونسي الإعلان عن تشكيلة الحكومة المقبلة لتحديد الموقف مما يحدث في البلاد، خرجت نجلاء بودن، المكلفة بتشكيل الحكومة لتنفي ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من أسماء وقوائم لأعضاء تشكيلتها الوزارية مؤكدة ان التشاور بخصوصها لا يزال قائما، وسيتم الإعلان عن القائمة الرسمية قريبا.

ورغم عدم اتضاح هيكلية الحكومة الجديدة ومعايير تركيبتها، فمن غيرالمتوقع ان تحمل مفاجآت كمفاجأة تكليف بودن، إلا ان نسبة تمثيل المرأة فيها ستتجاوز الخمسين بالمئة، وستجمع بين الكفاءات النسائية والطاقات الشبابية، بحسب تدوينة لبودن، التي اكدت انها ستعمل على تشكيل حكومة متجانسة لمواجهة الصعوبات الاقتصادية ومحاربة الفساد، وهي نفس التوجهات التي اعلنها الرئيس قيس سعيد، وقال ان الحكومة سيتم تشكيلها بعيدا عن الانتهازيين واطماعهم، مؤكدا انه لن يخيب آمال الشعب التونسي الذي قال كلمته.

وأكد سعيد:"عدد الذين خرجوا الی الشوارع في كل مناطق تونس وخارجها تقريباً وصل الی مليون وثمانمئة ألف تونسي؛ وجاءوا بإمكانياتهم ولم يدفع لهم أي مليم من أي كان كما يحصل في المدة الاخيرة".

اعداد شكك شهود عيان ووكالات انباء محلية فيها، مشيرة الى انها اقل من ذلك بكثير حيث وصلت لثمانية الاف شخص في العاصمة وعدة الاف في صفاقس ومدن أخرى. فيما كشفت حملة "مواطنون ضد الانقلاب" عن التحضير لمظاهرة رافضة لقرارات سعيد، واعتماد اوسع اشكال التعبئة حتى اسقاط الانقلاب، على حد تعبيرها.