الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١
١٢:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

السلطات المصرية تستعد لتنفيذ موجات إزالة كبرى على نهر النيل

السلطات المصرية تستعد لتنفيذ موجات إزالة كبرى على نهر النيل
الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الموارد المائية في مصر، رفع درجة الاستعداد والجاهزية القصوى لتنفيذ موجات كبرى لإزالة التعديات في جميع المحافظات، وذلك تنفيذا لأوامر لرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

العالم - مصر

وقالت الوزارة أن وزير الري المصري "محمد عبد العاطي" استعرض تكليفات الرئيس السيسي بإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه في غضون ستة أشهر.

وأوضح عبد العاطي أنه قام بالتوجيه برفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ موجات كبرى لإزالة التعديات في جميع المحافظات ومنها محافظة القليوبية تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، وذلك بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.

ووضعت وزارة الزراعة المصرية خطة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية في البلاد، بعد يومين من تهديد الرئيس السيسي من تدخل الجيش المصري إذا تطلب الأمر.

روابط ذات صلة

الحكومة المصرية تهدد المعتدين على أراضيها بالمحاكمة العسكرية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هكذا علق مدير مخابرات الأردن على تطور العلاقات مع سوريا

ماکرون يتراجع.. هل بامكانه انهاء التوتر الذي افتعله مع الجزائر؟

الهيئة القضائية للإنتخابات العراقية تُصادق على قرار استبعاد حيدر الملا

انتقادات شديدة لبينيت لكشفه سرا للموساد

السلطات المصرية تستعد لتنفيذ موجات إزالة كبرى على نهر النيل

الصحة الايرانية: أكثر من 13 ألف إصابة و216 وفاة جديدة بكورونا