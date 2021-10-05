السلطات المصرية تستعد لتنفيذ موجات إزالة كبرى على نهر النيل

العالم - مصر

وقالت الوزارة أن وزير الري المصري "محمد عبد العاطي" استعرض تكليفات الرئيس السيسي بإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه في غضون ستة أشهر.

وأوضح عبد العاطي أنه قام بالتوجيه برفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ موجات كبرى لإزالة التعديات في جميع المحافظات ومنها محافظة القليوبية تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، وذلك بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.

ووضعت وزارة الزراعة المصرية خطة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية في البلاد، بعد يومين من تهديد الرئيس السيسي من تدخل الجيش المصري إذا تطلب الأمر.