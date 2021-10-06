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إعدام مواطن سعودي في منطقة الشرقية بتهمة "الإرهاب"

إعدام مواطن سعودي في منطقة الشرقية بتهمة
الأربعاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

نفذت السلطات السعودية حكم الاعدام في حق مواطن بتهمة ما اسمته "الاشتراك في خلية إرهابية" في مدينة الدمام، بالمنطقة الشرقية.

العالم - السعودية

وقال بيان للداخلية السعودية، إنها نفذت حكم القتل "تعزيراً" بحق المواطن مسلم بن محمد المحسن، في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

وقالت السلطات إن المواطن هو "سعودي الجنسية أقدم على المشاركة في خلية إرهابية تهدف لزعزعة الأمن الداخلي وقتل رجال الأمن والاعتداء عليهم وعلى الممتلكات العامة"، بحسب البيان.

واعتبرت أنه "اشترك في جريمة قتل مواطن، وحيازة وصنع قنبلة (مولتوف) من أجل الاعتداء بها على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم"، حسب تعبيرها.

وبين الحين والآخر، تعلن وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم الإعدام في مواطنين، بالتهم ذاتها الموجهة لهم، وغالباً ما تكون "الانضمام لجماعات إرهابية".

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