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صادر سورية: بدء عملية تسوية أوضاع عدد من المسلحين والمطلوبين وتسليم السلاح للجيش السوري في مدينة انخل ومحيطها بريف درعا الشمالي

الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

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