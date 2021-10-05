"تطبيقات بديلة" حال تعطل فيسبوك وواتس آب مرة أخرى.. ما هي؟

العالم - العالم الرقمي

ونستعرض تطبيقات بديلة يمكن استخدامها عوضا عن تلك المذكورة سابقا في حال حدوث أي عطل آخر.

• سيغنال - Signal

يعتبر تطبيق سيغنال أحد تطويرات أنظمة "ويسبر" المفتوحة، ويعرف على أنه بديلا للواتس آب، ويتوفر للأجهزة المزودة بنظامي أندرويد وآي أو إس ومايكروسوفت ويندوز وأبل ماك ولينوكس.

• تليغرام – Telegram

يتوفر تطبيق تليغرام مجانا للأجهزة المزودة بنظامي أندرويد وآي أو إس ومايكروسوفت ويندوز، بالإضافة إلى توفر إصدار إنترنت وسطح المكتب، لهذا يشبه تطبيق واتس آب.

• واير – Wire

يعمل تطبيق التراسل الفوري "واير" مجانا على الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية والمكتبية.

• بيب - Bip

تتخذ الشركة المطورة لتطبيق هوكر من العاصمة الألمانية برلين مقرا لها، ويتوفر هذا التطبيق للهواتف الذكية والحواسيب اللوحية المزودة بنظام أندرويد وأجهزة آبل الجوالة.

• باز - Baaz

هناك أيضا تطبيق المراسلة بيب الذي أطلقته شركة "تورك سيل" التركية للاتصالات.

وشارك عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي روابط لصفحاتهم على منصة التواصل الاجتماعي العربي "باز" التي ترفع شعار "من العرب إلى العرب"، ولم تتعرض المنصة لمشكلات في الوصول إليها في الوقت الحالي.

• يوتيوب - Youtube

تختلف اهتمامات متابعي يوتيوب بحسب ميولهم وتوجهاتهم، فهناك من يفضل القنوات التي تتناول الطبخ، وهناك من يفضل سماع الأغاني، وهناك من يفضل متابعة الفيديوهات التعليمية، وكل هذا لم يتأثر بالعطل.

• تويتر - twitter

لم يتأثر موقع تويتر بالعطل، بل شهد موجة من السخرية والتهكم على المواقع والتطبيقات التي أصابها هذا العطل، وجاء معظمها في إطار إشادة بموقع تويتر الذي لا يزال يعمل بكفاءة مقارنة بفيسبوك وواتس آب وإنستغرام.

• المواقع الإخبارية

لم تتأثر المواقع الإخبارية بالعطل، فكل ما عليك فعله هو الذهاب لعنوان الموقع الإلكتروني، والحصول على الأخبار التي تريدها.