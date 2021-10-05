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شاهد.. مفاوضات في القاهرة بحضور هنية والسنوار

الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

مفاوضات حثيثة تدور رحاها على أعلى المستويات في القاهرة بتمثيل رفيع من حركة حماس حيث يتواجد فيها اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة ويحيى السنوار قائد حماس في قطاع غزة.

العالم - مراسلون

وقال القيادي في حركة حماس اسماعيل رضوان: "تخفيف الحصار عن قطاع غزة وصولا الى رفع هذا الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة وتسهيل امور التجارة والمعابر الداخلة الى قطاع غزة وتعجيل عملية الاعمار كل هذه القضايا والتحديات التي تواجهة القضية الفسطينية يتم مناقشتها مع الاشقاء المصريين".

سبق هذه الزيارة لحماس زيارات هامة لمصر حيث عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والاسرائيلي نفتالي بينيت و مستشار الأمن القومي الأمريكي وكلها تناولت ملف غزة
الأمر الذي يشير إلى أهمية ما يحدث في القاهرة الان والذي قد يتضمن تفاوضا جديا في ملف الأسرى.

هذه الزيارة لحماس هي الأطول والأهم منذ وقف اطلاق النار بعد معركة سيف القدس ما يعني انها مفصلية.

العودة من القاهرة اما تحمل اتفاقا ينهي كافة ملفات غزة العالقة أو ان تعودة الاوضاع الى الانفجار اذا ما تعثر المفاوضون وفي كلتا الحالتين نحن على اعتاب تغيير جذري لحالة الركود الذي يعيشها قطاع غزة.

المزيد من التافصيل بالفيديو المرفق..

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