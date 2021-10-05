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العفو الدولية: طالبان قتلت 13 شخصا من عرقية 'الهزارة' خارج نطاق القضاء

العفو الدولية: طالبان قتلت 13 شخصا من عرقية 'الهزارة' خارج نطاق القضاء
الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

قالت منظمة العفو الدولية، إن طالبان قتلت خارج نطاق القضاء 13 من عرقية الهزارة، معظمهم من الجنود الأفغان الذين استسلموا لها.

العالم - أفغانستان

ووفقا لتحقيق أجرته المنظمة، وقعت عمليات القتل في قرية كاهور بولاية دايكندي وسط أفغانستان في 30 أغسطس. وكان 11 من الضحايا من أفراد قوات الأمن الوطني الأفغانية ومدنيان، بينهما فتاة تبلغ من العمر 17 عاما حسبما أفادت "أسوشييتيد برس".

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، إن "عمليات الإعدام بدم بارد (ضد الهزارة) هي دليل آخر على ارتكاب طالبان الانتهاكات المروعة نفسها التي اشتهروا بها خلال حكمهم السابق لأفغانستان".

ولم يرد الناطقان باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد وبلال كريمي، على مكالمات الأسوشييتيدبرس للتعليق.

وجاءت عمليات القتل بعد حوالي أسبوعين من سيطرة طالبان على أفغانستان في حملة خاطفة بلغت ذروتها بالاستيلاء على العاصمة كابول، حيث سعى قادة طالبان في ذلك الوقت إلى طمأنة الأفغان واعدين بعدم تطبيق منهج متطرف، كما كان عليه الحال إبان حكمهم للبلاد أواخر التسعينيات.

وبدأ العالم يراقب ما إذا كانت طالبان ستفي بوعودها الأولية بالتسامح والمصالحة تجاه النساء والأقليات العرقية، بما في ذلك "الهزارة الشيعة". لكن القرارات التي أصدرتها طالبان حتى الآن، مثل القيود المتجددة على النساء وتعيين حكومة كاملة من الرجال، قوبلت بفزع من قبل المجتمع الدولي.

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العفو الدولية: طالبان قتلت 13 شخصا من عرقية 'الهزارة' خارج نطاق القضاء

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