الجزائر تتجه نحو تجريم الاستعمار الفرنسي

العالم - الجزائر

وأكد نائب رئيس البرلمان الجزائري على أن "ردة الفعل القوية" للجزائر وراء دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتهدئة، مشيرا إلى أن مبادرة سن قانون "تجريم الاستعمار الفرنسي" جاءت ردا على "الاعتداء السافر" لماكرون.

ومع كل أزمة سياسية بين الجزائر وفرنسا، يكون ملف الذاكرة أحد أبرز عواملها، فيتجدد النقاش السياسي في الجزائر حول مشروع "قانون لتجريم الاستعمار".

وهو مشروع لا يثير الجدل في مضمونه، ولكن في كون كل الأطراف السياسية العضوة في البرلمان والحكومة أيضا ترغب في إصداره، ردا على قانون فرنسي صدر قبل 16 عاما يتعلق بتمجيد الاستعمار.