الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١
٠٣:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة الفلسطينية:14 وفاة و1278 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

الصحة الفلسطينية:14 وفاة و1278 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة
الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، الثلاثاء، عن وفاة 14 مصابًا وتسجيل 1278 إصابة بفيروس كوورنا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

العالم- فلسطين

وأوضحت الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين أن 1701 حالة تعافت من الفيروس، مبينة أن 7308 عينات فحصت.

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.5%، في حين بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.4%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت في: أريحا والأغوار 25، سلفيت 11، طوباس 12، بيت لحم 28، طولكرم 22، جنين 34، رام الله والبيرة 51، ضواحي القدس 10، نابلس 36، الخليل 30، قلقيلية 1، قطاع غزة 1018.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت على: أريحا والأغوار 12، سلفيت 10، طوباس 12، بيت لحم 14، طولكرم 209، جنين 64، رام الله والبيرة 79، ضواحي القدس 26، نابلس 157، الخليل 40، قلقيلية 22، قطاع غزة 056.

كما وسجلت 8 وفيات نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، نابلس 3، طولكرم 2، الخليل 1.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 71 مريضاً في غرف العناية المكثفة، في حين يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 184 مريضا، منهم 16 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأفادت بأنه وخلال حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا بلغ عدد المطعمين جزئيًّا (جرعة واحدة) في فلسطين 1,085,043 منهم في الضفة الغربية 778,867 وفي قطاع غزة 306,176.

وبينت أن عدد مكتملي التطعيم (جرعتين + متلقي لقاح سبوتنيك لايت) في فلسطين بلغ 1,146,311 منها في الضفة الغربية 857,662 وقطاع غزة: 288,649، وبلغ مجمل متلقّي 3 جرعات في فلسطين 2336 جميعها من الضفة الغربية.

أما عدد جرعات التطعيم الكلية فبلغت في فلسطين 2,233,690، منها في الضفة الغربية 1,638,865 وقطاع غزة: 594,825.

روابط ذات صلة

تراجع كبير لإصابات كورونا في اليابان يحير خبراء الصحة !

الصحة الايرانية: أكثر من 13 ألف إصابة و216 وفاة جديدة بكورونا

أخر مستجدات كورونا في لبنان

العراق : وفاة 27 شخصا بكورونا

وزارة الصحة: 238 وفاة جديدة بكورونا في ايران

تسجيل 7 وفيات و529 إصابة جديدة بكورونا في لبنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

عجز مالي يلازم اميركا منذ عقود والدين العام قد يتضاعف في 2037

شاهد..اجواء مقام الإمام الرضا(ع) في ذكرى وفاة رسول الله(ص)

تعطيل الموافقة على مساعدة واشنطن للاحتلال في تمويل القبة الحديدية

الكاظمي:لا خيار لبناء عراق مزدهر إلا عن طريق صناديق الاقتراع

ميقاتي يستقبل السفير الإيراني في لبنان

مستوطنون يقتحمون قبر "الشيخ السعدي" في "الشيخ جراح"