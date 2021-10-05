مستوطنون يقتحمون قبر "الشيخ السعدي" في "الشيخ جراح"

العالم- فلسطين



ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان أن مئات المستوطنين، اقتحموا المنطقة، التي يطلقون عليها زورًا اسم "شمعون الصديق"، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.



ورافق اقتحام المستوطنين إطلاق موسيقى صاخبة والرقص بصورة "هستيرية" في محيط المكان، وسط منع قوات الاحتلال أهالي الحي من الخروج والدخول منه.



وأضافت تلك المصادر أن قوات الاحتلال نصبت ستة حواجز عسكرية في محيط المكان.



ويتوسط حي "الشيخ جراح" مغارةٌ يتدفق إليها مئات المستوطنين اليهود يوميًّا، لأداء طقوس تلمودية فيها ويسمونها "مغارة شمعون الصديق".



ويدعي اليهود أن الموقع مقام مقدس لأحد المتدينين لديهم، لكن الفلسطينيين يقولون إنه قبر "الشيخ السعدي"، جد عائلة حجازي الشهيرة في القدس.



ويرى الفلسطينيون في ذلك تزييفًا للحقائق هدفه سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة بدعاوى دينية.



ويعد حي "الشيخ جراح"، من الأحياء الفلسطينية الأكثر استهدافا من الجماعات الاستيطانية الإسرائيلية، في مدينة القدس المحتلة.