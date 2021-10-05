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ومن المعروف أن مريض فيروس كورونا، يحتاج إلى رعاية خاصة، من أجل التعافي من المرض القاتل الذي يواصل انتشاره في معظم دول العالم.

سواء كنت مصابا بكوفيد-19 الخفيف أو الشديد أو المتوسط أو حتى بدون أعراض، هناك أمور يجب القيام بها مثل عزل نفسك، وتناول أطعمة صحية، والالتزام بالبروتوكول العلاجي وما إلى ذلك، كما أن هناك عادات يجب تجنبها نستعرضها في هذا التقرير.

- احذر الاختلاط وعدم عزل نفسك

إذا كنت مصابا أو تشك في إصابتك أو لديك أي أعراض، فيجب أولا عزل نفسك حتى لا تصيب الآخرين ممن حولك بالفيروس التاجي.

- عدم ارتداء الكمامة

إذا كنت مصابا، يجب عليك ألا تتجاهل ارتداء الكمامة حتى لا تنقل الرذاذ المتطاير من فمك وأنفك إلى الآخرين، وبالتالي قد تنقل العدوى للآخرين.

- تناول أدوية البرد

تصرف خطير يقبل عليه العديد من الأشخاص، وهو تناول أدوية البرد إذا كنت مصابا بكورونا، حيث قد تتعرض لسرعة ضربات القلب وضيق التنفس، يجب عليك سرعة التوجه للطبيب لتحديد الأدوية التي ستتناولها.

- الذهاب للعمل أو المدرسة أو الجامعة أو المناطق العامة

مريض كورونا يجب عليه عزل نفسه تماما، وعدم الخروج إلا بغرض الحصول على رعاية طبية فقط حتى لا يسبب نشر الفيروس للآخرين.

- استخدام وسائل النقل العام

على مريض كورونا عدم استخدام وسائل النقل العام عند الخروج من المنزل للحصول على رعاية طبية، حتى لا يصيب العديد من الركاب بالفيروس.

- تناول الطعام مع الأسرة

على مريض كورونا عدم تناول الطعام مع الأسرة والاكتفاء بتناوله وحيدا في في غرفته، مع فتح النوافذ، واستخدام حمام منفصل إن أمكن.

- مشاركة الأغراض المنزلية الشخصية

على مريض كورونا عدم مشاركة الأغراض المنزلية الشخصية، مثل الأطباق والمناشف والفراش والأجهزة الإلكترونية وغير ذلك.

- عدم غسل اليدين باستمرار

على مريض كورونا غسل يديه كثيرًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، أو استخدام مطهر يدوي يحتوي على الكحول بنسبة 70٪ على الأقل.

- تناول الأطعمة غير المفيدة

على مريض كورونا تجنب تناول الأطعمة غير المفيدة، مثل الطعام المقلي والتوابل، تجنب أي نوع من الأطعمة المعبأة أو الوجبات الخفيفة.

- السهر وعدم النوم بقدر كاف

على مريض كورونا تجنب السهر وعدم النوم بقدر كاف، حيث يجب عليه النوم من 6-8 ساعات يوميا لتقوية مناعة الجسم.

وكشفت الدكتور ألكسندر أندرييف، خبير التغذية، عن بعض الأطعمة الواجب على مرضى كورونا تجنبها.

وحذر ألكسندر من تناول الوجبات السريعة والدهنية للحفاظ على صحة هؤلاء وسرعة تعافيهم، كما يفضل تجنب الأطعمة المسببة للانتفاخ خلال أول أسبوعين بعد الشفاء مثل منتجات الغلوتين والحليب مع اللاكتوز ومخلل الكرنب والكحوليات.

كما أشارت خبيرة التغذية الروسية أناستاسيا سفيتيكوفا، إلى ضرورة تجنب تناول الأطعمة المصنعة وغير الصحية منها الشوكولاتة والمخبوزات والوجبات السريعة والسكريات.

واقترحت الاختصاصية داريا أوفشينيكوفا، تناول 3 وجبات خفيفة كل 3-4 ساعات، وتكون مكونة من خضراوات وفاكهة وبروتينات ودهون وكربوهيدرات.