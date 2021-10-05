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الكويت.. إطلاق سراح رئيس الوزراء السابق بكفالة

الكويت.. إطلاق سراح رئيس الوزراء السابق بكفالة
الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

قررت محكمة الوزراء في الكويت، إخلاء سبيل رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك، بكفالة 10 آلاف دينار (حوالي 33 ألف دولار)، وذلك بعد سجنه على ذمة تحقيقات بالفساد.

العالم- الكويت

وجاء إخلاء السبيل بناء على الطلب المقدم من المحامي إبراهيم محمد الكندري، بصفته وكيلا عن المبارك، لتحديد جلسة لاستئناف نظر قضية حسابات صندوق الجيش والإفراج عنه.

ويأتي قرار إطلاق سراح المبارك، في أول جلسة لمحكمة الوزراء بعد إعادة إنتداب رئيسها الجديد المستشار نصر آل هيد.

وكانت قضية صندوق الجيش قد تفجرت في أواخر عام 2019، عندما سرّب وزير الدفاع السابق الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح أوراقاً ومستندات أثبتت تورط رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع الأسبق في اختلاسات مالية من صندوق الجيش المالي الموجود في بريطانيا، وهو ما أدى إلى استقالة رئيس مجلس الوزراء ووزير داخليته آنذاك.

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