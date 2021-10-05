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مبعوث رئيس الوزراء البريطاني يلتقي مع زعماء 'طالبان' في أفغانستان

مبعوث رئيس الوزراء البريطاني يلتقي مع زعماء 'طالبان' في أفغانستان
الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

التقى المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بقادة حركة "طالبان" في أفغانستان لمناقشة الأزمة الإنسانية وسبل الحيلولة دون أن تصبح البلاد حاضنة للمتطرفين.

العالم - أوروبا

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن سايمون جاس، الممثل الأعلى لجونسون في أفغانستان، اجتمع مع قادة من "طالبان"، منهم أمير خان متقي والملا عبد الغني برادر وعبد السلام حنفي.

وأضافت الوزارة أن الجانبين"ناقشا سبل مساعدة المملكة المتحدة أفغانستان في معالجة الأزمة الإنسانية، وأهمية منع البلد من أن يصبح حاضنة للإرهاب، وضرورة استمرار المرور الآمن لأولئك الذين يريدون مغادرة البلاد".

وتابعت قائلة "كما أثارا (مسألة) معاملة الأقليات وحقوق النساء والفتيات".

ورافق جاس في الاجتماع القائم بأعمال بعثة المملكة المتحدة إلى أفغانستان في الدوحة.

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