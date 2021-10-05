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رئيسي يوعز بإحياء جهاد البناء لتفعيل الاقتصاد الريفي

رئيسي يوعز بإحياء جهاد البناء لتفعيل الاقتصاد الريفي
الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٧ بتوقيت غرينتش

أوعز الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى نائبه الأول محمد مخبر بصياغة آلية لإحياء مؤسسة جهاد البناء في غضون 20 يوما.

العالم - إيران

ووجه رئيس الجمهورية نائبه الأول بمراجعة وصياغة آلية وهيكلية إحياء مهام جهاد البناء في غضون عشرين يوماً، في شكل مجموعة عمل بحضور قدامى العاملین في جهاد البناء ازالة الحرمان في البلاد.

وفي لقاء خاص مع ناشطين وقدامى من الجماعات الجهادية لإزالة الحرمان، أشار الرئيس الإيراني الى تاريخ تأسيس جهاد البناء بأمر من الإمام الخميني (رض) وانجازات هذه المؤسسة الثورية، وقال إن: الحركة الجهادية في البلاد رغم اندماج هذه المؤسسة في وزارة الزراعة إلا أنها لم تغلق بسبب الروح الثورية لدى الشباب ودعم وتشجيع قائد الثورة، ولقد استمرت دائمًا في المظاهر الشعبية والحركات العفوية.

وأضاف رئيسي: اليوم وباستخدام الخبرات الماضية وفي سياق الخطوة الثانية للثورة يجب أن نسير على طريق إحياء جهاد البناء لإيجاد حل جذري لمشاكل القرى والمناطق الفقیرة وإحياء الاقتصاد الريفي.

وأردف الرئيس الإيراني: من الضروري خلق تيار بروح جهادية من أجل البناء والازدهار في القرى بهدف تفعيل الاقتصاد الريفي وحل مشاكل المحرومين والقرويين بشكل أساسي.

وتم في هذا اللقاء تقديم تقرير عن أوضاع القرى والقضايا الاجتماعية والهوية الريفية، بالإضافة إلى بعض مشاكل البنية التحتية، خاصة في مجال مياه الشرب والإسكان الريفي.

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