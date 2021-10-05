الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١
٠٦:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

أسرى "نفق الحرية" مقيدون في زنازين العزل الانفرادي

أسرى
الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

كشف ناشط فلسطيني مختص بقضايا الأسرى أن الاحتلال يعاقب الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم بداية الشهر الماضي، من سجن جلبوع، قبل أن يعاد اعتقالهم، بالحبس الانفرادي، مع تقييد أيديهم وأرجلهم على مدار الساعة.

العالم- فلسطين

وقال أمين شومان، رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون والمحررين: إن "سلطات الاحتلال تعزل الأسرى الذين أعادت اعتقالهم في زنازين انفرادية، في عدة سجون".

وفي 6 سبتمبر/أيلول الماضي، تمكّن ستة أسرى من تحرير أنفسهم من سجن جلبوع الصهيوني (شمال)، فيما عرف فلسطينيا باسم "الهروب الكبير" عبر نفق حفروه في زنزانتهم، لكن أُعيد اعتقالهم خلال أسبوعين.

وأضاف شومان: "الأسرى موجودون في سجون أيالون الرملة، ريمونيم، أيشل، عسقلان، أوهلي كيدار، وجميعهم مقيدو الأيدي والأرجل ومراقبون بالكاميرات على مدار الساعة"، وقال: "إن إدارة سجون الاحتلال لا تسمح للأسرى المعزولين بالاستحمام، وتمنعهم من أبسط الحقوق التي يتمتع بها باقي الأسرى".

وذكر أن قرار العقوبة بما في ذلك العزل والتقييد يتخذه جهاز الشاباك (الأمن العام الصهيوني)، وتنفذه إدارة مصلحة السجون. وقال شومان: إن مدة الحبس الانفرادي "بلا سقف زمني محدد، وقد تستمر سنوات".

وأردف أن هذا الوضع "يتطلب جهودا شعبية وحقوقية وقانونية على أعلى المستويات، لحماية هؤلاء الأسرى وإنهاء عزلهم الانفرادي".

وأشار إلى استمرار الأسير محمود العارضة، أحد الأسرى المنتزعين حريتهم المعاد اعتقالهم، في إضرابه عن الطعام لليوم الثاني تواليًا؛ احتجاجا على ظروف عزله.

والأسرى الستة المعزولون من منطقة جنين (شمالًا) وهم إضافة إلى محمود العارضة: محمد العارضة، ويعقوب قادري، ومناضل نفيعات، وأيهم كمامجي، وزكريا الزبيدي.

روابط ذات صلة

تفاصيل جديدة وعبقرية عن هروب اسرى جلبوع

الاحتلال ينقل اسرى عملية سجن جلبوع الى العزل

مشعل لعائلات اسرى جلبوع: سيتم تحريرهم قريبا

مشاهد تعرض لأول مرة لأسرى نفق الحرية بعد انتزاعهم حريتهم

الاحتلال يرسل أسرى "نفق الحرية" من جلبوع إلى 5 سجون مختلفة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

الحلبوسي يبحث مع السفير الكويتي تطورات العملية الانتخابية

السورية للاتصالات تكشف سبب ضعف جودة الانترنت

دعوات لمسيرات ووقفات دعماً للأسرى غداً في الخليل

ارتفاع منسوب التصعيد في ادلب يعيد احتمالات اقتراب الحسم

بوريل: قناعة امريكية جديدة ونهج أوروبي جديد تجاه الصين

شاهد..ماهي أهم التحديات التي ستواجه حكومة نجلاء بودن