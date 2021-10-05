تحديد آلية للتعامل مع مناطق الصراع اثناء الانتخابات العراقية

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وقال ناظم خلال مؤتمر صحافي، إن "الحكومة أوفت بوعدها لإنجاز الانتخابات في يوم الأحد المقبل"، مشيراً إلى "توفر بيئة صالحة لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة"، مبيناً أن "هناك وعي بين الناس بأن التغيير السياسي نحو الأفضل يكون عن طريق الانتخابات".



وفي معرض إجابته على سؤال حول التعامل مع المناطق الرخوة أمنياً، بين أنه "كان هناك نوع من التمرن منذ فترة للقوات الامنية على ملف إدارة الأمن الانتخابي، ولدينا ثقة كبيرة وكاملة في إدارة هذا الملف أمنياً".



وفي سؤال آخر حول الكيفية التي ستحافظ بها الحكومة على ما تبقى من بطاقات انتخابية من التلاعب والتزوير، أوضح ناظم أن "ما تبقى من بطاقات بايومترية لم تسلم إلى الناخبين، لن تخضع لأي بيع او شراء في المطلق، وهناك نظام انتخابي حازم ومفوضية وحكومة وأجهزة أمنية تحافظ على هذه البطاقات".