الامارات والكيان الصهيوني يبحثان التعاون الأمني والشرطي

العالم- الامارات

والتقى سيف بن زايد آل نهيان نائب، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالإمارات، وزيرة داخلية الاحتلال الإسرائيلية أيليت شاكيد، التي بدأت، أمس الإثنين، أول زيارة رسمية لها إلى البلاد.

وقالت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الثلاثاء، إن اللقاء الذي جرى بأبوظبي بحث عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة في المجالات الأمنية والشرطية، وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين في هذه المجالات.

وبدأت وزيرة داخلية الإحتلال، الاثنين، أول زيارة رسمية لها إلى الإمارات، التقت خلالها وزير داخلية الامارات سيف بن زايد آل نهيان، وزارت مسجد الشيخ زايد بأبو ظبي.

واليوم، أعلنت الوزيرة الإسرائيلية أن اتفاق إلغاء تأشيرة السفر بين تل أبيب وأبوظبي، سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الأحد القادم (10 أكتوبر/تشرين الأول).



يشار إلى أن شاكيد هي القيادية الثانية في حزب "يمينا" (يمين)، برئاسة رئيس وزراء الإحتلال نفتالي بينيت، وهي معروفة بمواقفها المتشددة المؤيدة للاستيطان، والمعارضة لإقامة دولة فلسطينية.

ووقع الاحتلال الإسرائيلي والإمارات، منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، اتفاقية تطبيع اعتبرت طعنة في ظهر الفلسطينيين والقضية الفلسطينية.