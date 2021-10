هذا ما غرد به العمانيون حول إعصار 'شاهين'..

العالم - نبض السوشيال

أظهرت المشاهد في منطقة بوشر بولاية الغبرة السيارات الغارقة في مياه الفيضانات التي خلّفها الاعصار، فيما حاول المواطنون إنقاذ انفسهم في الغرق، كما تظهر مشاهد أخرى المياه تجتاح المنازل والمحلات التجارية.

وكالة الأنباء العمانية اعلنتْ يوم امس الاثنين أنّ الإعصار المداري دخل ايضا المناطق بين ولايتي المصنعة والسويق مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح عاتية في أغلب مناطق محافظتي شمال وجنوب الباطنة.

هيئة الدفاع المدني والإسعاف اكدت في بيان لها انقاذ عدد من الأشخاص جراء دخول مياه الأمطار إلى منازلهم في ولاية مطرح شمال شرقي السلطنة.

السلطات ذكرت أنّ فرق البحث والإنقاذ انتشلت جثتين من تحت أنقاض جبل انهار على سكن للعمال في منطقة الرسيل الصناعية في العاصمة مسقط، ووقع الانهيار جراء غزارة الأمطار التي تصاحب الإعصار، وسبق ذلك الإعلان عن مقتل طفل كان قد فقد في أحد التجمعات المائية المتشكلة بفعل الإعصار المداري في ولاية العامرات.

لجنة الطوارئ الوطنية قالتْ إنّ التيار الكهربائي سينقطع في القرم شرقي العاصمة لتجنب الحوادث، مشيرة الى أنّ السلطات استطاعتْ إيواء أكثر من الفين وسبعمئة شخص في ملاجئ الطوارئ، واوضحتْ أنّ الطرق في العاصمة مسقط ستفتح فقط أمام المركبات في رحلات الطوارئ والمساعدات الإنسانية حتى انتهاء العاصفة.

وضمن الإجراءات الاحترازية الرامية إلى التقليل من الخسائر، تقرر إغلاق بعض المؤسسات الصحية في محافظات مسقط وشمال الباطنة والظاهرة الى يوم الثلاثاء القادم.

وأعلنتْ سلطة المطارات تأجيل الرحلات من وإلى مطار مسقط الدولي حتى إشعار آخر، وذلك جراء التأثير المباشر للأجواء المناخية على سير العمليات في المطار.

وامتدت تأثيرات إعصار شاهين إلى بعض جيران السلطنة، فقدت اعلنت منظمة إدارة الطوارئ الإيرانية إن الإعصار ضرب تسع محافظات بإقليم سيستان وبلوشستان، جنوب غربي البلاد ما ادى الى فقدان عدد من الصيادين وانقاذ اخرين.

وكانت سلطنة عمان قد اعلنت في وقت سابق الأحد، عن تسجيل 3 حالات وفاة وفقدان آخرين جراء الإعصار المداري "شاهين "، وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن المفقودين أحدهما طفل في تجمعات مائية، وانجراف الآخر بداخل مركبته بولاية العامرات، فيما أفاد المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة، بوجود حالتا وفاة جراء انهيار جبل على سكن للعمال في منطقة الرسيل الصناعية.

ووفق الوكالة، تقرر قطع الحركة المرورية في محافظتي شمال وجنوب الباطنة، وعدم السماح بالتنقل إلا للحالات الطارئة والإنسانية، نظرا لاقتراب عين الإعصار من منطقة دخولها لليابسة، وتحسبا لغزارة الأمطار المتوقعة والتي قد تصل إلى 500 ملم، وشدة الرياح المصاحبة لها.

واستقبلت مراكز الإيواء بولايتي لوى وشناص بمحافظة شمال الباطنة 600 شخص، موزعين على 10 مراكز مجهزة بكافة الاحتياجات اللازمة، من مواد عينية وإعاشة.

وقامت قوات السلطان المسلحة ممثلة في الجيش السلطاني العُماني بإسناد مراكز الإيواء بمحافظة جنوب الباطنة بالمواد التموينية اللازمة.

وإسناد الجهات الحكومية الأخرى بما تحتاج إليه من أوجه الدعم وصور الإسناد، في إطار تفعيل خطة العمل المشترك، جنبا إلى جنب مع باقي أسلحة قوات السلطان المسلحة، وفقا لخطة اللجنة العسكرية الرئيسية لإدارة الحالات الطارئة.

نتابع الان اهم التغريدات التي وردت السوشيال ميديا حول الاعصار #شاهين، حبث نشر حساب موقع (عمان اوبزيرفير - Oman Observer) صورا حية عن الاعصار قائلا:

صور حصرية من محرر الفيديو الخاص بنا ، ناصر الحراصي من المصنعة ، سلطنة عمان ، تظهر المنازل المشبعة بالمياه بعد إعصار شاهين.

Exclusive photos from our Videos Editor, Nasser al Harrasi from Musannah, Oman, showing waterlogged houses post-cyclone Shaheen. #OmanObserver #cyclone #Shaheen #shaheencyclone #شاهين #الحالة_المدارية

نشر حساب المغردة العملنية (فلانّهه) فيديو لعناصر من رجال الامن العماني وهم يقومون بتهيئة المساعدات العينية ااناس وكتبت تقول:

"ثم يرزقك جبرهُ في عزّ إنكسارك." ستزهر عمان على يد أبنائها #شاهين

وفي تغريدة ثانية به قال حساب (عمان اوبزيرفير - Oman Observer):

إعصار شاين يترك أثرا من الدمار عبر شمال الباطنة.

Cyclone Shaeen leaves a trail of destruction across Northern Batinah. #OmanObserver #cyclone #Shaheen #shaheencyclone #شاهين #الحالة_المدارية

حساب المغرد العماني (sebastian usher) نشر فيديو وغرد قائلا:

# عمان: عملية التنظيف بعد لعصار شاهين على قدم وساق # شاهين # عُمان

#Oman : Clean up operation after #CycloneShaheen in full swing #شاهين #عُمان

غرد حساب موقع (الشركة العمانية العامة للغاز - Oman LNG) قائلا:

اعتمدت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال ٦ ملايين ريال عماني للمساهمة في تعزيز الجهود الرامية إلى تخفيف الآثار المترتبة على إعصار #شاهين. ويأتي هذا ليترجم سعينا الدؤوب إلى أن #نلامس_حياة_الناس والوقوف مع المجتمع في هذه الظروف الاستثنائية.

نشر حساب المغرد العماني (احسان - Ahsaan) فيديو عن بعض السيل الذي احدثه الاعصار شاهين وقال:

الساعة السادسة مساء.. أغرق الإعصار التاريخي شاهين عمان. آثار الإعصار..

# عمان # مسقط # سيكلون شاهين # شاهين # جلاب # زوبعة # عاصفة # عمان # مسقط # اعصار # شاهين # جلاب

Historic cyclone Shaheen drowned Oman. Cyclone Gulab aftermath. October 3-4 #oman #muscat #cycloneshaheen #shaheen #gulab #cyclone #storm #عمان #مسقط #hurricane #شاهين #جلاب

نختم هذه الحلقة من نبض السوشيال مع حساب المغردة العمانية (مريم) التي نشرت صورة جميلة لطفلين وهما ينظفان اثار الاعصار وكتبت تقول:

#شاهين سلامًا على المُبتسمين رُغم العناء.