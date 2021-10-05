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شاهد.. مرشح في الإنتخابات العراقية: شعارنا هو فرض القانون في كل العراق

الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

قال المرشح عن كتلة دولة القانون في العراق حسين علي حسين أن شعار دولة القانون في العراق هو "نعيدها دولة" مشيراً الى وجود اختلافات مع باقي الكتل السياسية حيث لن تبدل هذه الكتلة شعارها واولية هذه الكتلة هي فرض القانون.

العالم - خاص العالم

وأضاف حسين خلال مشاركته في برنامج العراق ينتخب على شاشة قناة العالم الإخبارية بأن تحقيق شعار "نعيدها دولة" يأتي بفرض القانون حيث هناك وضع غير مرضي للشعب العراقي بوجود السلاح لبعض الفئات.

واعتبر حسين بأن حكومة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي تمكنت من تحقيق الأمن والسلام في العراق على رغم نشاط المجموعات الإرهابية وتفجير السيارات المفخخة مؤكداً على أن اولوية كتلة دولة القانون التغيير في المناطق المحرومة.

وتابع حسين بأن شمال العاصمة العراقية بغداد يفتقر الى جميع الخدمات حيث بني مستشفى في شمال بغداد لكنه توقف عن العمل عام 2014.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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شاهد.. مرشح في الإنتخابات العراقية: شعارنا هو فرض القانون في كل العراق

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