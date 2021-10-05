بانوراما .. وفد حماس في مصر وزيارة بلينكن الى فرنسا

العالم - بانوراما

في ملف بانوراما الاول في تجري في العاصمة المصرية مفاوضات على أعلى المستويات بتمثيل رفيع من حركة حماس حيث يتواجد فيها اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة ويحيى السنوار قائد حماس في قطاع غزة والتي تشير إلى أهمية ما يحدث في القاهرة والذي قد يتضمن تفاوضا جديا في ملف الأسرى.

في ملف بانوراما الثاني التقى وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في باريس حيث ركز اللقاء على تعميق فرص التعاون وسبل اصلاح العلاقات بين البلدين .وعلى هامش الزيارة قالت مصادر فرنسية ان الهدف يتركز حول تحديد المراحل من أجل السماح بعودة الثقة ،وحذرت من ان الخروج من الأزمة سيستغرق وقتا وسيتطلب أفعالا.هذا ولاقى استقبال الوزير الاميركي في باريس فتورا وسط الازمة غير المسبوقة بين البلدين.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.