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البيت الابيض: إدارة بايدن تؤمن بالدبلوماسية مع إيران

البيت الابيض: إدارة بايدن تؤمن بالدبلوماسية مع إيران
الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٣٩ بتوقيت غرينتش

التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مع نظيره الصهيوني في البيت الأبيض يوم الثلاثاء لمناقشة القضايا الإقليمية والإيرانية، وقال إن إدارة بايدن تؤمن بالدبلوماسية مع إيران.

العالم-الامريكيتان

وذكر البيت الأبيض، في بيان، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، استقبل يوم الثلاثاء نظيره الصهيوني، إيال هولاتا، والوفد المرافق في إطار اجتماعات الفريق التشاوري الاستراتيجي الأمريكي الصهيوني.

وأفاد البيان بأن "كلا الطرفين تبادلا الآراء حول أحد التحديات التي تؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة، وأعربا عن التصميم المشترك على التصدي للتهديدات التي تواجهها إسرائيل والشركاء الإقليميين".

وأضاف البيت الأبيض أن "ساليفان شدد على الالتزام الثابت للرئيس بايدن بأمن إسرائيل وضمان عدم حصول إيران على الأسلحة النووية".

وأوضح ساليفان، حسب البيان، أن "الإدارة الأمريكية تعتبر الدبلوماسية أفضل سبيل لتحقيق هذا الهدف".

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البيت الابيض: إدارة بايدن تؤمن بالدبلوماسية مع إيران

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