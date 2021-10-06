رد فعل روسيا على دعوة المشرعين الأمريكيين لطرد الدبلوماسيين الروس

العالم-اوروبا

ونقلت وكالة “نوفوستي” الروسية عن مصدر في الخارجية قوله: “لا حاجة للتذكير بأنه لا يوجد مثل هذا العدد من الدبلوماسيين الروس في واشنطن، أو ربما أخذ أعضاء الكونغرس الذين ليست عندهم المعرفة الضرورية في مجال العلاقات الدولية، بالحسبان العاملين في البعثات الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة؟”.

وأضاف المصدر: “المهم هو شيء آخر. فمن يقترحون مثل هذه الخطوات يسعون على ما يبدو إلى إغلاق المؤسسات الأمريكية في روسيا. وعليهم أن يدركوا أن المسؤولية عن ذلك ستكون على عاتقهم”.

وجاء ذلك تعليقا على رسالة وجهها أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، مطالبين إياه بزيادة عدد الدبلوماسيين في البعثات الأمريكية في روسيا، وطرد 300 دبلوماسي روسي من الولايات المتحدة إن لم توافق موسكو على ذلك.