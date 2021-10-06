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بعد إعادة فتح معبر جابر نصيب..

توقعات بزيادة التصدير والاستيراد من وإلى سوريا والعراق عبر الأردن

توقعات بزيادة التصدير والاستيراد من وإلى سوريا والعراق عبر الأردن
الأربعاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

توقع نقيب أصحاب الشاحنات الأردني محمد خير الداوود إقبال التجار والصناعيين على التصدير والاستيراد من وإلى سوريا والعراق بعد إعادة فتح مركز حدود جابر ـ نصيب.

العالم-سوريا

ونقل مراسل وكالة "سانا" السورية في عمان عن الداوود أن حركة الشحن بين الأردن وسوريا والعراق عبر المنافذ الحدودية "في طريقها إلى التحسن".

وأضاف أن حركة التصدير والاستيراد من وإلى سوريا والعراق، ورغم أنها ما زالت متواضعة، فقد تشهد إقبالا من التجار والصناعيين.

وقال الداوود إن "السماح للشاحنات الأردنية المغادرة إلى العراق بالعمل بنظام من الباب إلى الباب (عدم توقيف الشاحنات السورية على المعبر واستبدالها بشاحنات أردنية) وإعادة فتح مركز حدود جابر ـ نصيب بكامل طاقته مع سوريا ساهما في تحفيز التجار والصناعيين على التصدير والاستيراد".

وأعرب الداوود عن أمله في زيادة عمليات التبادل التجاري والنقل المباشر عبر الحدود لما لذلك من انعكاسات إيجابية على اقتصادات البلدان الثلاثة، وقال إن التسهيلات التي منحتها الحكومة الأردنية تنعش حركة التبادل التجاري بين الأردن والعراق وسوريا.

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