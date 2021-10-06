هاشتاغ.. "إكسبو دبي" وجه جديد للتطبيع+ فيديو

العالم – الإمارات

لكن بين السطور كلام آخر يتعلق بالترويج لكيان الاحتلال الإسرائيلي والتطبيع معه، ما أدى إلى ارتفاع الأصوات المنادية بمقاطعة المعرض.

تعليقات كثيرة انتقدت الترويج للتطبيع مع الاحتلال من خلال إكسبو دبي.. صفحة "حركة مقاطعة إسرائيل بي دي إس" غردت على حسابها: قاطعوا إكسبو دبي المقرر انطلاقه في أكتوبر/تشرين الأول.. لا للتغطية على جرائم العدو الإسرائيلي وحليفه النظام الإماراتي.

"أميرة" بدورها علقت: تميز لدبي أنه إسرائيل بطائرات بدون طيار تحمي إكسبو دبي، وتميز أنها تحتفل بعيد فرنسا الوطني بعد كل إهانات فرنسا للإسلام والمسلمين.

أما "بلال الصباح" فانتقد مشاركة السلطة الفلسطينية في المعرض إلى جانب كيان الاحتلال: السلطة الفلسطينية، التي حثت الدول العربية على مقاطعة إكسبو دبي بسبب مشاركة إسرائيل شاركت اليوم بشكل غير مباشر عبر مؤسسات تابعة لمتنفذين في السلطة الفلسطينية، مع التوصية بعدم الظهور على الإعلام العربي خوفا من الفضيحة.

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