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العميد يحيى سريع:إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة صينية الصنع CH4 تابعة لسلاح الجو السعودي بصاروخ أرض جو في أجواء مديرية الجوبة بمحافظة مأرب

الأربعاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

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