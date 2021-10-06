تحديات هامة أمام الحكومة التونسية الجديدة + فيديو

العالم - تونس

حكومة مصغرة ومؤقتة بكفاءات وطنية وذات توجه اقتصادي واجتماعي بالأساس تنكب على معالجة الملفات التي تحظى بالأولوية في وضع حرج تمر به تونس، رؤية تشترك في دعمها أحزاب ومنظمات مناصرة للرئيس قيس سعيد.

وستكون حكومة نجلاء بودن أمام معارضة حزبية ترفض تنظيم السلطة التنفيذية وفق الأمر الرئاسي 117 وتعتبر أن غياب الشرعية الدستورية للحكومة سيحد من فرصها للنجاح في المهام المنوطة بعهدتها.

ويعتبر الرئيس قيس سعيد أن أولويات الحكومة الجديدة محاربة الفساد و الاستجابة للحاجيات الأساسية للمواطنين ويرى أن تشكيلها لا يجب أن يخضع للأطماع أو الانتهازية على حد وصفه.

أسئلة بشأن الصلاحيات المتوفرة للحكومة ستكون محل تجاذب في المرحلة المقبلة.. فالحكومة لا تحظى بموافقة حزبية واسعة، لكنها ستستمد زخمها من الزخم الشعبي المناصر للرئيس قيس سعيد، دون الحسم في مدى قدرتها على تناول الملفات الكبيرة في البلاد.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..