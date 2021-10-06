انطلاق تمرين بحري ثنائي بين السعودية وباكستان

العالم-باكستان

وأعلنت السعودية، مساء الثلاثاء، إطلاق التمرين البحري بعنوان "نسيم البحر 13"، بتدريبات تشمل تنفيذ رماية بالذخيرة الحية والصواريخ وبمشاركة القوات الجوية السعودية لأول مرة.

غير أن فضائية "العربية" السعودية أوضحت عبر موقعها الإلكتروني، أن المناورة تنفذ قبالة السواحل الباكستانية، وتستمر لمدة 10 أيام.

و"تشارك القوات الجوية الملكية السعودية لأول مرة في سلسلة تمارين نسيم البحر"، وفق "واس".

وأكد قائد التمرين السعودي، ساجر العنزي أن "مناورات نسيم البحر-13 تشمل جميع أبعاد العمليات البحرية كالحروب الجوية والسطحية وتحت السطحية والحرب الإلكترونية وحرب الألغام".

وأضاف: "سيتم تنفيذ العديد من الفرضيات والتشكيلات للقطع البحرية وكذلك تدريبات على ظهر السفن أثناء الإبحار وتنفيذ الرماية بالذخيرة الحية والصواريخ للسفن البحرية ومقاتلات القوات الجوية".

وأفادت "واس"، بأن "القوات الجوية الملكية السعودية تشارك بطائرات من نوع إف 15 إس إي وتقوم بتنفيذ رماية بصواريخ من نوع جو سطح على أهداف بحرية".