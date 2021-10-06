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طفل يعثر على حفرية حيوان منقرض منذ 12 ألف عام + صورة

طفل يعثر على حفرية حيوان منقرض منذ 12 ألف عام + صورة
الأربعاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

عثر طفل في ميشيغان الأميركية مؤخرا، على سن يزيد عمرها عن 12 ألف عام، تعود لحيوان "ماستودون" المنقرض.

العالم- منوعات

وبينما كان جوليان البالغ من العمر 6 سنوات يتجول في محمية "ديناصور هيل" بروتشستر هيلز في ميشيغان، عثر على السن المتحجرة.

وبعدما أطلع جوليان والديه على اكتشافه غريب الشكل، تم إرساله للتقييم من قبل علماء متخصصين بالمتحجرات في متحف تابع لجامعة ميشيغان.

وبحسب مدير الأبحاث في المتحف آدم رونتري، فإن اكتشاف جوليان مهم للغاية وذلك لكونه يساعد العلماء على فهم طبيعة الحياة التي عاشها هذا الحيوان.

ونقلت مجلة "نيوزويك" عن رونتري قوله: "إن فحص بعض الاكتشافات المرسلة إلى المتحف هو الجزء الممتع من العمل. يستقبل المتحف ما يقرب من اكتشاف واحد يوميا، وكثير منها عبارة عن حفريات لافقارية شائعة. ومن حين لآخر، تتاح الفرصة لمسؤولي المتحف لفحص حفريات نادرة".

وأضاف: "السن التي عثر عليها في حالة جيدة، ويحتمل ألا تكون قد تعرضت كثيرا للرطوبة. سنحرص على تجفيف السن ببطء تجنبا لحدوث أي كسور فيها".

والـ"ماستودون" حيوان ثديي ضخم منقرض كان يعيش على أكل النباتات وأوراق الشجر، وأسنانه أصغر من تلك الموجودة لدى الفيلة، وكذلك الأمر بالنسبة لطولها.

ويرجع علماء انقراض "ماستودون" إلى تغيرات مناخية سريعة وتنامي صيدها بشكل كبير من قبل الإنسان في وقت انتشار هذا الحيوان.

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