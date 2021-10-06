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ترکیا
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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زياد النخالة: دعونا مرارا الى اعادة قراءة المشروع الصهيوني ووضع خططنا على اساس فهمنا له
زياد النخالة: ما تمر به قضيتنا الفلسطينية من تحديات ليس آخرها حملات التطبيع مع العدو وانما وصلت الى حد التواطؤ معه
زياد النخالة: ها هي جنين تنتفض على الاحتلال لتكون شوكة في عيونه
زياد النخالة: نراهن على مجاهدينا في الضفة برفض الاستيطان
زياد النخالة: نراهن على ثبات اهلنا المرابطين في القدس وتصديهم لاقتحامات عصابات المستوطنين
زياد النخالة: مهرجانات التطبيع والسلام الكاذب وفتح السفارات الصهيونية في العواصم العربية لن تغير حقائق التاريخ
زياد النخالة: معركة سيف القدس التي خاضها شعبنا احيت الامل بأن الانتصار على العدو ممكن وهزيمته ليست مستحيلة
زياد النخالة: لا حياة ولا سلام للاحتلال في فلسطين
زياد النخالة: صراعنا مع العدو الصهيوني هو على امتلاك التاريخ وعلى كل الارض
زياد النخالة: بعض النظام العربي يتخذ خطابنا ستارا له للتطبيع
زياد النخالة: نراهن على ثبات اهلنا المرابطين في القدس وتصديهم لاقتحامات عصابات المستوطنين
الأربعاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٤ بتوقيت غرينتش
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