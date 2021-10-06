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علي صالح آبادي محافظاً للمركزي الإيراني

علي صالح آبادي محافظاً للمركزي الإيراني
الأربعاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٥ بتوقيت غرينتش

عين علي صالح آبادي، اليوم الأربعاء، محافظا للمصرف المركزي الإيراني بعد حصوله على ثقة الحكومة الإيرانية.

العالم - ايران

يتبع ..

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