لبنان والعراق يبحثان عن فوز أول في تصفيات المونديال

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ويملك كل من المنتخبين نقطة من تعادلين خارج الأرض في المرحلة الاولى: لبنان مع الامارات والعراق مع كوريا الجنوبية سلبا. وبعدها خسر لبنان في المرحلة الثانية امام كوريا الجنوبية 0 - 1، والعراق امام إيران 0 - 3.

وأمل المدير الفني التشيكي للمنتخب اللبناني ايفان هاسيك في تحقيق لاعبيه الفوز، معتبرا انهم جاهزون لهذه المهمة، "ويتمتعون بالروح الجماعية ويدركون أهمية اللقاء"، مشددا على "ان الفرص لا تزال قائمة أمام منتخبات المجموعة، ما يحثها على التنافس القوي".

وقد ضم هاسيك الى تشيكلته لاعبين جديدين هما مهاجم شباب الساحل فضل عنتر بعد تسجيله سباعية في مباراتين، ومدافع الانصار حسين الدر، إضافة الى استعادة جهود المحترف في قبرص باسل جرادي الذي خاض المباراة الأولى امام الامارات وتخلف عن السفر الى كوريا الجنوبية، لخشيته من الإجراءات القاسية الخاصة بفيروس كورونا، والتي طاولته في المرحلة الأولى من التصفيات المزدوجة للمونديال وكأس آسيا 2023 في الصين.

وأبدى كابتن الأرز حسن معتوق تفاؤله بتحقيق نتيجة جيدة. ويخوض ورفاقه مرانا رئيسيا على ملعب المباراة عصر اليوم، والتي ستجرى خلف أبواب موصدة في وجه الجمهور تلبية لرغبة الجانب العراقي صاحب الأرض.

في المقابل، يخوض "أسود الرافدين" المباراة بهدف تعويض إقلاعهم البطيء في التصفيات. ويتطلعون بقيادة مديرهم الفني الهولندي ديك أدفوكات الى فوز يستهلون به رحلتهم الى مجموع 17 نقطة التي تضمن لصاحبها تأهلا مباشرا للنهائيات في قطر.

ويعقد في وقت لاحق الاجتماع الفني العام عبر تقنية الفيديو برئاسة مراقب المباراة الهندي غوتام كار. ويقود المباراة طاقم حكام سعودي بقيادة محمد تركي الخضير.