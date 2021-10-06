شاكيد تتحدث بكل صراحة عن اجماع اسرائيلي برفض اقامة الدولة الفلسطينية

العالم - الاحتلال

وأضافت شاكيد في مقابلة مع صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، ونقلها موقع القناة العبرية السابعة، أن جميع مكونات الحكومة الحالية أجمعوا على عدم معالجة أي قضية قد تسبب شرخًا داخليًا بما في ذلك موضوع الصراع مع الفلسطينيين.

وأوضحت أن الوضع الحالي هو الأفضل للجميع، ومن الأفضل الحفاظ عليه، مشيرةً إلى أنها تسعى لإدارة الصراع مع الفلسطينيين وليس حله.

وأشارت إلى أنهم في إسرائيل يؤمنون بالسلام الاقتصادي لتحسين حياة الفلسطينيين والقيام بمناطق صناعية مشتركة، وليس بدولة وجيش، حسب تعبيرها.

وأكدت أن إسرائيل لن تنسحب من أراضي 1967، فإسرائيل حسب زعمها تعلمت من أخطائها، "فكل الأراضي التي ننسحب منها تظهر منظمات إرهابية، في جنوب لبنان وفي غزة".



وبخصوص المستوطنات، زعمت أن شاكيد، أن للشعب اليهودي حق قانوني وتاريخي في مناطق الضفة الغربية"، رافضةً وصف المستوطنات من قبل بعض الأطراف بأنها غير شرعية.

وتعقيبًا على لقاءات وزراء إسرائيليين مؤخرًا برئيس السلطة محمود عباس، قالت شاكيد إن عباس ليس شريكًا لأي صفقة سلام حقيقية، متهمةً إياه بأنه لم يجر الانتخابات لأنه يخشى أن يخسر أمام حماس، التي يمكن أن تتولى زمام الأمور.

هذا في الوقت الذي أعلن فيه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن استعداده للتفاوض فورا مع الاسرائيليين، الأمر الذي يثير التساؤل عن أي شيء سيتفاوض مع الاسرائيليين اذا كانوا يرفضون اي حديث عن اقامة الدولة الفلسطينية، ووقف المستوطنات وغيرها من القضايا الاستراتيجية للفلسطينيين؟