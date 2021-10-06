ميقاتي: لبنان قادر على النهوض من جديد

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أكد رئيس مجلس الوزراء ​نجيب ميقاتي​ "أن لبنان يقدر الجهد والاهتمام اللذين تبديهما المانيا لمساندته في الأزمة الراهنة التي يمر بها"، مشددا على ان" لبنان قادر رغم الصعوبات، على النهوض من جديد، وهذا ما تفعله الحكومة من خلال معالجة الاوضاع الطارئة التي يعيشها اللبنانيون والبدء بالاصلاحات الداخلية المطلوبة لوقف النزف المالي والنهوض بالادارة والمؤسسات، بالتوازي مع بدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لوضع برنامج اصلاحي طويل الامد، ينطلق من الحاجات اللبنانية ومن أهمية دعم الدول والهيئات المانحة له".

وخلال لقائه وزير الدولة للشؤون الخارجية الألمانية السيد نيلز انن شدد على أنه " من اولويات الحكومة في الظرف الراهن هو تحقيق الاصلاح المالي وزيادة ساعات التغذية الكهربائية بالاضافة الى دعم الاسر الأكثر فقرا وتأمين المستلزمات الحياتية لها"، مشددا على "التزام الحكومة اعتماد الشفافية المطلقة في كل المشاريع الانمائية وبشكل خاص اعادة اعمار مرفأ بيروت".

وجدد "الالتزام اجراء الانتخابات النيابية في موعدها ، لما يشكله هذا الاستحقاق من اولوية في تحديد خيارات اللبنانيين والتقيد باحكام الدستور".