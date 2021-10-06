العراق.. خطط لتأمين الانتخابات في المناطق "الرخوة" ومناطق "الصراع"

العالم - العراق

رسول، أوضح لبعض وسائل الاعلام اليوم الاربعاء (6 تشرين الاول 2021): "نفذنا عدة ممارسات او محاكاة لتأمين مراكز الانتخاب، وايضا تأمين سلامة الناخب العراقي، واتخذنا كل الاجراءات الكفيلة بتأمين كل المناطق خاصة في المناطق التي نتوقع ان يتواجد فيها عدد من بقايا عصابات داعش الارهابية الذين يحاولون القيام بعمل ارهابي معين".

واضاف"لدينا عمليات استباقية ننفذها، كما كانت لدينا اليوم ضربة موفقة في منطقة حمام العليل جنوب الموصل، وذلك عبر معلومات استخباراتية ومن خلال الاستعانة بالكاميرات الحرارية، تم متباعة مجموعة ارهابية وتم استهدافهم في وكرهم.. وهذه العملية كانت مدعومة من قبل طيران التحالف الدولي والطيران الفرنسي وحققت الهدف بعد ان تم تدمير الوكر وايضا قتل كل العناصر الموجودة فيه".

الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة أردف انه "سبقت هذه العملية، عملية اخرى في وادي الثلاب في ديالى، بضربة من قبل طائرات سيسنا كرفان العراقية"، منوها الى انه "وبعد عملية الكشف عن موقع الهدف، تم العثور على جثث الارهابيين الموجودة".

وشدد رسول على ان "الجهد الاستخباراتي حاضر، وسنضرب بيد من حديد وبقوة وبعزم كل من يحاول المساس بأمن الانتخابات وسلامة الناخب العراقي".

ومن المقرّر إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في العراق، في 10 تشرين الأول 2021، حيث ستتم عملية التصويت في جميع أنحاء العراق.

جدير بالذكر أن المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات أشارت إلى أن عدد الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، يبلغ 24 مليوناً و29 ألفاً و927 شخصاً.