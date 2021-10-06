الأربعاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١
٠٣:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

ألمانيا.. الأحزاب تبحث تشكيل حكومة جديدة تحت قيادة يسار الوسط

ألمانيا.. الأحزاب تبحث تشكيل حكومة جديدة تحت قيادة يسار الوسط
الأربعاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

عبر الحزبان اللذان برزا على الأرجح كصانعي ملوك في الانتخابات الألمانية الشهر الماضي عن رغبتهما في عقد محادثات بشأن حكومة محتملة تحت قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

العالم - اوروبا

وفي حال نجحا في نهاية المطاف سوف تلقي المفاوضات بكتلة الاتحاد بزعامة المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل في صفوف المعارضة بعد 17 عاما من حكم أكبر اقتصاد أوروبي.

لكن مثل هذه المحادثات الاستكشافية هي الأولى ضمن عدة خطوات نحو تشكيل حكومة ائتلافية جديدة، وقال كلا الحزبين إن التحالف مع الاتحاد ليس خارج الطاولة.

وقال قادة حزب الخضر إنهم اقترحوا الآن على الديمقراطيين الأحرار أن يدخلا معا في مفاوضات ثلاثية مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

واعتبر روبرت هابيك الزعيم المشارك لحزب الخضر أن هذا المزيج يقدم "أكبر التداخلات من حيث المحتوى"، على الرغم من وجود "أسئلة واختلافات مفتوحة مهمة".

وشدد على أن الباب ليس مغلقا تماما بشأن التحالف مع الاتحاد.

ويمكن أن يتحالف هذان الحزبان مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أو مع كتلة الاتحاد (يمين الوسط) التي تتزعمها المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل لتشكيل أغلبية برلمانية.

وعادة ما يميل الخضر إلى اليسار، بينما تحالف الديمقراطيون الأحرار في الأغلب خلال العقود الأخيرة مع الاتحاد. وعقدت جميع الأحزاب الأربعة اجتماعات ثنائية مع بعضهما البعض خلال الأيام الأخيرة.

وتركت الانتخابات الألمانية التي أجريت في 26 سبتمبر، حزبين محتملين كصانعي ملوك هما: حزب الخضر الذي جاء في المرتبة الثالثة، وحزب الديمقراطيين الأحرار المؤيد للتجارة والذي جاء في المرتبة الرابعة.

تصنيف :

روابط ذات صلة

شاهد.. الحزب الاشتراكي الديمقراطي يفوز في الانتخابات التشريعية الألمانية

المانيا..نتائج متقاربة بين الأحزاب المتشاركة في الانتخابات التشريعية

شاهد..انتخابات المانيا..من سيخلف انجيلا ميركل؟

المانيا..اشتباكات بين المحتجين والشرطة بسبب تدابير مكافحة كورونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس الروسي يحمّل أوروبا المسؤولية عن أزمة أسعار الغاز

وزير الدفاع الايراني: لن ندخر جهدا لتجهيز القوات المسلحة وإسنادها

السودان... عسكريو مجلس السيادة طلبوا من حمدوك تشكيل حكومة جديدة

لابيد يلتقي بلينكن في واشنطن الأسبوع القادم.. وإيران تتصدر المواضيع

شاهد بالفيديو.. بدعم صهيوني.. باكو وانقرة تسعيان لتغيير حدود ايران-ارمينيا

اليمن.. انفجار يخرج كهرباء عدن عن الخدمة