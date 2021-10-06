شاهد.. صور تنشر لأول مرة من مسلسل "سلمان الفارسي" المنتظر

العالم- ایران

عملية تصوير المسلسل انطلقت من مدينة "كرمان" في مركز البلاد و استمرت في مدن اخرى كـ "قشم" و"أذربيجان الشرقية" و"آراس" و"أرمينيا".

واعلن طاقم الإنتاج بأن العام المقبل هو نهاية عملية تصوير المشاهد المتعلقة بالعصر البيزنطي وبداية تصوير مشاهد العصر الساساني بإيران في المسلسل.

وأضاف بأنه لم ينحصر إنتاج المسلسل على الأساليب التقليدية، بل تم إستخدام الإمكانيات الرقمية والتقنية من أجل خلق بعض المشاهد كالمشاهد المتعلقة برحلة "سلمان الفارسي" البحرية.

ويتم انتاج ملسل "سلمان الفارسي" في 3 أجزاء، هي: الجزء الأول يتعلق بمولد سلمان الفارسي وطفولته وفترة ما قبل الإسلام، ويستوجب بناء مدينة من أجل تصوير هذا الجزء من العمل، أي ستبنى مدينتا "جي" و"تيسفون" اللتان كانتا عاصمة إيران في العهد الساساني.

أما الجزء الثاني فيعود إلى منطقة روما والإمبراطورية البيزنطية، حيث هاجر سلمان إلى هناك فترة، وحدثت معه هناك أحداث كثيرة.

أما الجزء الثالث والأخير فيتعلق بفترة ظهور الإسلام و وجود سلمان الفارسي في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومرافقته لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم.