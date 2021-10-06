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الخصاونة يؤكد على تعزيز التعاون المشترك مع سوريا ولبنان

الخصاونة يؤكد على تعزيز التعاون المشترك مع سوريا ولبنان
الأربعاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة الحرص على تعزيز التعاون المشترك بين الأردن وسوريا ولبنان خدمة لمصالح الدول الثلاث الشقيقة منوها بالعلاقات الأخوية التي تربطها.

العالم - الأردن

ووفق وكالة بترا أعرب الخصاونة خلال لقائه كلا من وزير الكهرباء السوري غسان الزامل ووزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض بحضور وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي عقب اجتماع ثلاثي عقد اليوم عن استعداد الأردن لتقديم الدعم والاسناد اللازم للبنان.

وجرى خلال اللقاء بحث الخطوات العملية التي يتم اتخاذها على الأرض لتسريع إيصال الغاز المصري والكهرباء إلى لبنان عبر الأردن وسوريا لمواجهة تحديات الطاقة التي يمر بها لبنان.

واستمع الخصاونة إلى إيجاز من الوزراء الثلاثة حول الجهود المبذولة لتسريع الخطوات العملية لاستكمال البنية التحتية اللازمة داخل الأراضي السورية لنقل الغاز والكهرباء إضافة إلى بعض الأمور الفنية والتعاقدية التي سيتم الاتفاق عليها.

وكان عقد في وقت سابق اليوم في وزارة الطاقة والثرورة المعدنية الأردنية اجتماع بين الوزراء الثلاثة تم خلاله الاتفاق على خطة عمل وجدول زمني لإعادة تشغيل خطوط الربط الكهربائية القائمة بين شبكات الدول الثلاث.

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